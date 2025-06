Cartoon Club, Rimini torna ad essere capitale della cultura Pop

La mostra “Di sogni e di segni”

Ma il contributo di Manara non si limita a questo. Il maestro sarà anche protagonista di una mostra dal titolo “Di sogni e di segni”, realizzata in collaborazione con Comicon – che celebra il suo sodalizio artistico con il leggendario regista Federico Fellini. Uniti anche da un’amicizia genuina, questi due giganti dei rispettivi campi artistici hanno realizzato insieme opere di culto come Viaggio a Tulum e Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. Inoltre, Manara firmò le locandine di film che hanno lasciato il segno nella storia del medium come Intervista e La voce della luna, l’ultimo del regista riminese, e, nel tempo, lo ha più volte ritratto in illustrazioni e tavole ispirate dal suo immaginario visionario. La mostra sarà anche occasione per esplorare l’intenso e proficuo dialogo tra la Settima e la Nona Arte, due media che hanno molto in comune – tant’è vero che Fellini stesso iniziò la propria carriera come illustratore. La mostra verrà inaugurata il 13 luglio e sarà visitabile fino al 31 agosto presso il Museo della Città “Luigi Tonini”, con ingresso libero. Inoltre, il maestro Manara sarà presente personalmente alla kermesse riminese durante una serata spettacolo (realizzata in collaborazione con Fellini Museum di Rimini) in cui gli verrà conferito il Premio alla Carriera.