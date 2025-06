Il progetto PicassoDefi, protagonista alla 48esima edizione di ArtExpo

Ogni anno, migliaia di professionisti del settore artistico si recano in una delle più rinomate fiere d’arte alla ricerca di talenti che modelleranno le prossime tendenze artistiche in tutto il mondo

In questo contesto, è stato presentato inoltre il libro d'artista Excelsis, nato in occasione del Giubileo 2025, il Giubileo della Speranza. Un capolavoro che nasce dalla maestria degli artigiani italiani, un'opera interamente realizzata a mano con passione e dedizione. Ogni dettaglio racconta una storia di eccellenza e tradizione, portando con sé l'anima dell'arte artigianale italiana. Il primo esemplare del volume è stato donato alla NIAF (la National Italian American Foundation). Nei giorni scorsi, inoltre, il libro è stato presentato in Italia presso la Biblioteca Angelica a Roma. La prefazione è a cura di Alfonso Masullo, ideatore e curatore del progetto artistico ed editoriale. Un'interpretazione in armonia con le motivazioni del Giubileo a cura di S.E. Orazio Francesc Piazza, Vescovo di Viterbo. Il testo di scienze e fede che evidenzia l'assoluta coniugabilità della nostra fede e del tempo moderno è a cura del professor Antonino Zichichi, scienziato di fama mondiale. Mentre il testo di arte e ispirazione religiosa che testimonia l'assoluta contemporaneità dell'arte e della fede è a cura del professor Francesco Gallo Mazzeo, docente, storico e critico d’arte.

Le illustrazioni

Le serigrafie presenti all’interno del libro sono di Antonella Cappuccio, Matteo Plini, Giovanni Grassi, Jessica Oliveras, Lionel Yamadjako e Lorenzo Attolini. Sulla copertina è stato collocato un altorilievo realizzato dal maestro Alessandro Romano che offre una garanzia di sommo valore artistico. Ogni libro d'artista è stato reso unico: ognuno degli artisti coinvolti nel progetto ha infatti realizzato una serie di disegni, unici e inediti, prodotti a mano e rilegati, uno per ogni esemplare, nelle prime pagine del volume. È stato pubblicato in 200 esemplari in numeri arabi e 25 in numeri romani. Stampato su carta prodotta a mano in cotone 100% da 130 gr, dalla Cartiera Manualis di Fabriano.