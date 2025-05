Da Nadal a Michael Jordan, a Milano la mostra "Frammenti di gloria"

Dal 24 al 31 maggio saranno esposti in via Tortona i lavori di Vito Luigi Giannoccaro: istantanee di gesti sportivi perfetti che si trasformano in splendidi mosaici di colore

Scomporre per ricomporre. Un gesto, una smorfia, un attimo. Il tutto che si fa dettaglio per poi tornare a far parte di un altro tutto. È la sintesi del lavoro artistico di Vito Luigi Giannoccaro che, ispirandosi alle opere di due giganti della fotografia come David Hockney e Maurizio Galimberti, percorre una strada nuova, sempre basandosi sul concetto di “istantaneo”, trasformando in mosaici di colore momenti di vita straordinari. Ora alcuni dei suoi lavori saranno visibili al pubblico, dal 24 al 31 maggio, a Milano, presso lo studio fotografico Manusardi (via Tortona 26).