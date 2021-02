I migliori esercizi per gli addominali bassi

Difficili da individuare e complicati da mettere in mostra: gli addominali bassi sono il tallone d’Achille per tutti, poiché l’organismo è predisposto a immagazzinare il grasso in eccesso proprio in quella zona.

Il grasso della pancia fa parte del sistema di accumulo energetico del tuo corpo, e far “scoppiare” quei muscoli richiede una seria dedizione con una relativa dieta da integrare. Se il core è debole, altre parti del corpo verranno reclutate per sostenere il carico, non solo in palestra ma anche durante le attività quotidiane come sedersi alla scrivania o guidare. Con la mancanza di un buon allenamento per gli addominali inferiori, la schiena e i fianchi ne pagheranno il prezzo.

Rafforzare il proprio busto e la struttura fisica aiuta a riportare il bacino in una posizione neutra migliorando la postura. Questo è importante poiché la postura dinamica, che è il modo in cui ti mantieni mentre ti muovi, ha un impatto diretto sulle tue prestazioni atletiche. Per allenare al meglio gli addominali bassi, ecco sei esercizi utili.