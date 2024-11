A Gardaland arriva "Animal treasure island" per i 50 anni del parco

In arrivo una novità per il 50esimo anniversario di Gardaland: sarà inaugurato in anteprima mondiale la nuova esperienza “Animal treasure island”, l’iniziativa a firma Merlin Entertainments. Il parco divertimenti italiano sarà infatti il primo a offrire un’avventura all’interno della cosiddetta “water dark ride”, ossia un percorso interamente sotterraneo di 6mila metri quadrati di natura immersiva. L’iniziativa porta in scena il tema della lotta tra il bene e male, intrecciato in una coinvolgente caccia al tesoro. “Animal treasure island” sarà la prima di altre novità che Gardaland Resort lancerà proprio in occasione delle celebrazioni per il 50esimo anno del parco divertimenti. “Siamo orgogliosi che Merlin abbia scelto l’Italia e Gardaland per il lancio di Animal Treasure Island - dichiara Sabrina de Carvalho, AD Gardaland - sarà una nuova ed immersiva esperienza adatta a tutti, caratterizzata da uno spirito avventuroso e da un’ambientazione maestosa ed accattivante”.