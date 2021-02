Glutei, 6 esercizi in 20 minuti da fare a casa per tonificarli

L'istruttrice di pilates Lara Cavanna ci suggerisce alcune pratiche perfette per lavorare e rassodare il lato b, da realizzare senza attrezzi Condividi:

Bastano davvero pochi minuti per rassodare e tonificare i glutei. Serve solo buona volontà e un materassino dove poter svolgere gli esercizi. A suggerirci alcune pratiche perfette per il lato b è Lara Cavanna, istruttrice di pilates (su Instagram @laracavanna). Importante: i primi tre esercizi si intendono come riscaldamento e attivazione del distretto interessato.

Kick Back approfondimento Glutei, i migliori 5 esercizi con pesi da fare a casa In posizione di quadrupedia distendete una gamba indietro in linea con la schiena, tenendo il core attivo e la colonna in neutro (cioè rispettando le sue curve fisiologiche). Ripetete l'esercizio 10-15 volte per gamba, contraendo bene i glutei quando la gamba è estesa. Potete intensificare l'esercizio con l'uso di un elastico o di una cavigliera pesata. Shell In posizione di decubito laterale (sdraiati su un fianco) mantenete la colonna allungata e gli addominali in dentro per stabilizzare il busto. Unite e piegate le ginocchia e portate le cosce ad angolo di 90 gradi con il busto. Entrambi i piedi sollevati da terra, abducete il ginocchio della gamba sopra ruotando la coscia in fuori e tenendo i piedi sempre vicini e richiudete. 10-15 ripetizioni per lato. Con l'utilizzo di una loop band intensificherete l'esercizio. Legs extension Posizione prona, distendete le gambe a terra alla larghezza del bacino. Mantenete le spalle rilassate, l'ombelico risucchiato, contraete i glutei e sollevate entrambe le gambe da terra, estendendo le anche. Potete eseguire l'esercizio anche con le gambe piegate o in extra rotazione e potete intensificarlo grazie all'uso delle cavigliere. I prossimi tre esercizi sono ottimi per accrescere la forza e l'ipertrofia muscolare. Le ripetizioni di questi esercizi variano a seconda del carico scelto, per ottenere un miglior risultato è più efficace fare poche ripetizioni con un carico più elevato.