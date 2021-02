Gambe toniche, i migliori 4 esercizi con pesi da fare a casa

L’allenamento costante delle gambe è indispensabile per avere una struttura corporea muscolosa e bilanciata. Basta un allenamento casalingo con l’aiuto di manubri (pesi diversi rispetto al livello di partenza) per ottenere ottimi risultati fin dai primi workout. Importante: prima di iniziare dovrai dedicare qualche minuto ad una fase di riscaldamento, lavorando sulla mobilità articolare, per assicurarti un lavoro efficace ma soprattutto per evitare di

incorrere in lesioni o infortuni. Gli esercizi di seguito descritti li ha suggeriti Roberta Righetti ballerina e Trainer di fitness e pilates (su Instagram @roberta.righetti7).