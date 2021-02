Glutei, i migliori 5 esercizi con pesi da fare a casa

Chi vuole lavorare sui propri glutei , per rassodarli e renderli più tonici, può praticare diversi esercizi anche da casa. Per renderli più intensi, basta procurarsi alcuni semplici pesi, da uno, due chili o più in base al livello di allenamento. Ecco gli esercizi che ci ha suggerito la dance yoga pilates teacher trainer Valentina Iannelli .

Walking bridge

approfondimento

I migliori esercizi per gli addominali bassi

Da supini con le braccia lungo i fianchi e i pesetti nelle mani, piegare le ginocchia e avvicinare i talloni ai glutei, tenere i piedi alla distanza delle anche e immaginando di spingere via il pavimento sollevare il bacino da terra per fare il ponte senza inarcare la schiena. Portare i pesetti sopra le cosce e tenerli ben saldi con i pugni chiusi. Iniziare a fare dei piccoli molleggi con il bacino in alto e in basso. Mantenendo il molleggio iniziare a camminare sul posto come per fare una marcia. Per intensificare il lavoro si possono eseguire piccoli passi in avanti e in dietro senza perdere il molleggio. Ripetere per almeno un minuto l'esercizio per un massimo di tre volte.

Quadrupedia

In quadrupedia con la schiena lunga e l'addome tirato mettere un pesetto nell'incavo del ginocchio destro tenendolo ben stretto tra polpaccio e bicipite femorale (parte posteriore della coscia per intenderci) poi sollevare il ginocchio all'altezza del bacino e molleggiare per 30 volte senza inarcare la schiena ed espirando profondamente. Ripetere con la sinistra per tre serie.