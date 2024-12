Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 dicembre segno per segno

Si parte, carichi, per vivere una nuova giornata: sarà ricca di eventi piacevoli? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 19 dicembre.

Guidato dall’esplosivo Sole, il giorno appare discreto per voi. Luna e Marte, Venere e Plutone e Giove vi aiutano a gestire brillantemente ogni situazione. Luna favorevole per un mix di passione e tenerezza, soprattutto per chi è nato ad aprile. Mercurio aiuta a sintonizzarsi con la persona amata, specialmente per chi è nato nella prima decade. Competenza e diligenza vi portano apprezzamento dai superiori, con Luna e Venere che vi agevolano nei contatti lavorativi.