Val Gardena, riattivato il tornello del Seceda: 5 euro per accedere

Lifestyle

In questo angolo del Trentino, perfetto per le vacanze a misura di bambini, si può scegliere tra trekking adatti a tutti, aree gioco in mezzo alle montagne, oasi faunistiche, gite in pedalò sul lago e fattorie didattiche. E da questa estate, in alcuni hotel di Andalo la figura del 'family coach' aiuta le famiglie ad orientarsi