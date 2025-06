Bambini in viaggio, nell’Altopiano della Paganella tra laghi e malghe

3/10

IL BELPARK DI SPORMAGGIORE

Il Belpark di Spormaggiore è un oasi faunistica in cui dimorano animali come orsi bruni delle Alpi, lupi, gatti selviatici, linci, volpi e lontre. Non è uno zoo o un semplice bioparco, ma un centro dedito alla ricerca scientifica e all’educazione ambientale, che tutela le specie animali in via di estinzione. Gli esemplari che lo abitano provengono da altri giardini zoologici, da sequestri o da strutture non idonee