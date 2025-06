Bambini in viaggio, in Altopiano Paganella arriva il "family coach"

Cercare di combattere il fenomeno dell’overtourism, offrendo un’esperienza autentica e sostenibile ai visitatori e garantendo una qualità della vita migliore per chi vive nel territorio tutto l’anno. È con questo spirito che parte nell’altopiano della Paganella il progetto dei "family coach", figure a disposizione degli ospiti in diversi family hotel della zona, che mirano a indirizzare ogni famiglia verso le esperienze più adatte al proprio nucleo familiare, in un’ottica di sostenibilità, cercando di evitare il più possibile il sovraffollamento.

La figura del "family coach"

Meta d’eccellenza per le famiglie che amano la montagna, l’altopiano della Paganella accoglie ogni anno migliaia di visitatori che qui trovano la bellezza mozzafiato delle Dolomiti del Brenta, hotel attrezzati per ospitare le famiglie, fattorie didattiche, sentieri accessibili per i bambini e ogni genere di servizi. Ma ora la parola d’ordine è differenziare e offrire a ciascuna famiglia l’esperienza fatta apposta per lei. Presente quotidianamente presso le sei strutture ricettive pilota di Andalo (Hotel Serena Family, Alpino Baby Family Hotel, Eden Family and Wellness Resort, Hotel Ambiez Family & Wellness, Hotel Angelo e Piccolo Dolomiti Resort), il Family Coach sarà a disposizione delle famiglie con i suoi suggerimenti, proponendo uscite gruppi di massimo 15 persone. Non una guida tradizionale né un accompagnatore turistico, ma un punto di riferimento empatico e competente, in grado di orientare adulti e bambini tra attività, sentieri, eventi locali e opportunità culturali, nel pieno rispetto dei ritmi, dei desideri e delle inclinazioni di ciascun componente della famiglia e dell’età dei bambini. Personale appositamente formato sul territorio dagli albergatori i quali, con il supporto dell’Apt Visit Paganella, prima di fare loro il progetto lo hanno conosciuto e studiato in alcune strutture del Salisburghese, dove il family coach è già da tempo una realtà.