Estrazione Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 12 gennaio

Introduzione
Le estrazioni dei numeri del gioco del Superenalotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. Quella di oggi è un'estrazione di recupero, l'ultima legata alle festività del nuovo anno. Ecco quali sono i numeri fortunati di lunedì 12 gennaio.
Quello che devi sapere
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
I numeri vincenti del Superenalotto del 12 gennaio
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 12 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 01 - 11 - 40 - 73 - 75 - 81
Il numero Jolly è: 70
Il numero Superstar è: 22
Jackpot del Superenalotto del 12-01-2026: 104.400.000 euro
I ritardatari della prossima estrazione del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 13 gennaio sono:
57 (da 82) - 27 (da 60) - 49 (da 54) - 4 (da 47) - 25 (da 43) - 39 (da 42)
