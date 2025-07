Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 luglio segno per segno

In partenza c'è una nuova giornata, tutta da vivere: sarà speciale? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via ecco una nuova giornata da affrontare: sarà significativa? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 29 luglio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Giornata che mette in luce il vostro bisogno di equilibrio tra dinamismo e serenità. I legami familiari si fanno più stretti, offrendovi un rifugio solido e caloroso.

In amore è il momento di scoprire o riscoprire sentimenti sinceri: lasciate da parte la voglia di avventure superficiali e puntate su relazioni autentiche. Nel lavoro siete instancabili e produttivi, ma ricordate di fermarvi ogni tanto per ricaricarvi. La fortuna vi accompagna, anche se è meglio non forzare la mano: un gesto affettuoso con chi vi sta vicino vale più di qualsiasi azzardo.

TORO La giornata si apre con un’energia positiva, anche se non mancano piccole tensioni familiari che riuscirete a gestire con la vostra consueta calma. Nel campo amoroso, il dialogo è la chiave: affrontate eventuali confronti con garbo e ottenete molto più di quanto immaginate. Sul lavoro siete apprezzati e determinati: chi vi ha sottovalutato sarà costretto a ricredersi. La fortuna oggi vi accompagna nei piccoli dettagli quotidiani, in modo pratico e concreto: affidatevi al vostro buon senso.

GEMELLI Giornata stimolante e piena di energia, con una spinta positiva che vi invita a rivedere alcune dinamiche familiari e comportamenti troppo appariscenti. In amore, siete affascinanti e pronti a mettervi in gioco: il desiderio è al centro, con possibilità di incontri intriganti. Il lavoro scorre senza soste, ma il cambiamento potrebbe bussare alla porta quando meno ve lo aspettate: siate pronti ad accoglierlo. La fortuna vi offre spunti inattesi: state attenti alle spese impulsive e mantenete il controllo, soprattutto verso la fine della giornata.

CANCRO Oggi siete attratti da tutto ciò che è diverso, lontano e stimolante: la vostra mente è aperta e curiosa. Nell’amore, è un momento in cui può esserci qualche scossone, ma nulla che un dialogo sincero non possa sistemare. Le coppie solide troveranno nuove intese. Nel lavoro siete presenti, anche in ambiti domestici: la vostra attenzione ai dettagli vi rende indispensabili tra le mura di casa. La fortuna vi accompagna con proposte interessanti: valutatele con calma, evitando decisioni affrettate.

LEONE La giornata vi sorride con entusiasmo e solarità, regalandovi un senso di leggerezza e rinnovato benessere interiore. Nel campo affettivo, Venere vi sostiene nel manifestare apertamente ciò che provate: la sincerità è la vostra forza. Sul lavoro state scalando nuove vette, supportati da una grande voglia di affermarvi. Ottime prospettive per chi lavora con la comunicazione. La fortuna è buona, ma non date troppa corda agli impulsi: alcune spese potrebbero non essere davvero necessarie.

VERGINE Una configurazione celeste positiva vi regala una giornata di soddisfazioni e piccoli piaceri, soprattutto nell’ambiente domestico. In amore, è un momento intenso per i single: il vostro carisma vi rende irresistibili e capaci di creare connessioni autentiche. Anche se siete in vacanza, il lavoro può comunque darvi soddisfazioni, soprattutto se lo affrontate con leggerezza e senza pressioni. La fortuna vi sorride: concedetevi qualche gratificazione, anche solo per il gusto di vivere il presente con un pizzico di allegria.

BILANCIA Vi sentite in gran forma e desiderosi di svagarvi. Le regole quotidiane oggi vi stanno strette e cercate spazi di libertà e leggerezza. L’amore si colora di giochi e tentazioni: gestite le emozioni con razionalità e scegliete bene a chi aprire davvero il cuore. Nel lavoro, anche le situazioni insolite trovano una vostra risposta pronta e brillante: il vostro umorismo aiuta a sdrammatizzare. La fortuna vi assiste se sapete guardarvi dentro: rivedere alcune scelte passate può aiutarvi a fare meglio in futuro.

SCORPIONE Vi muovete in un clima di trasformazione e cambiamento, che affrontate con fiuto e consapevolezza. Seguite il vostro istinto, vi guiderà bene. In amore, è il momento di puntare in alto ma senza esagerare: l’importante è restare autentici e non illudere o forzare. Sul fronte lavorativo siete strategici e pronti a fare mosse importanti, anche a costo di attendere il momento giusto. La fortuna è dalla vostra parte, soprattutto se evitate l’arroganza e sapete misurare le vostre forze con lucidità.

SAGITTARIO Giornata piena e armoniosa, in cui trovate appagamento in ogni aspetto della vostra vita, dal privato al sociale. In amore, le emozioni vi sorprendono quando meno ve lo aspettate: siate aperti agli incontri e lasciatevi guidare dal cuore. Il lavoro richiede qualche pausa in più: il caldo si fa sentire, quindi ascoltate il vostro corpo e non forzate troppo i ritmi. La fortuna vi accompagna se agite con generosità e disponibilità verso gli altri: una buona azione oggi tornerà indietro domani.

CAPRICORNO Oggi respirate un’aria di libertà e fiducia che vi fa bene, e vi dedicate a passioni e interessi intellettuali con entusiasmo. In amore siete vivaci e pronti a nuove esperienze: un’energia romantica vi accende il cuore, portando freschezza nella relazione. Nel lavoro mantenete alto lo standard, anche sotto pressione: la vostra autocritica diventa una risorsa per migliorarvi ancora. La fortuna si manifesta nei rapporti umani: la vostra generosità sarà notata e apprezzata più del previsto.

ACQUARIO È una giornata spensierata, in cui il desiderio di evasione si alterna alla necessità di tenere salde le redini della vostra vita. In amore, lasciatevi andare alle emozioni senza paure: nuove esperienze affettive possono riempirvi il cuore di entusiasmo. Sul lavoro, la vostra energia vi porta a essere sempre attivi, ma non dimenticate di dosare le forze e ascoltare chi vi è vicino. La fortuna oggi vi spinge a rivedere alcune scelte passate: un po’ di organizzazione in più vi farà sentire meglio e più sicuri.