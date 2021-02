Glutei, i migliori 5 esercizi senza pesi da fare a casa

Per rassodare e tonificare i glutei bastano pochi esercizi, molto semplici e da ripetere in base al nostro grado di allenamento

La vita sedentaria causata dalla pandemia ci potrebbe stimolare a cercare alcuni esercizi molto semplici da realizzare a casa , in modo da rassodare i glutei. Ecco cinque idee da mettere in pratica senza l'uso di pesi o attrezzi.

Hip Thrust

approfondimento

5 esercizi efficaci contro la cellulite da fare a casa

Appoggia la parte superiore del corpo su un divano, su un letto, su una panca o su una poltrona in modo da avere la parte bassa delle scapole sul bordo della superficie di appoggio. Porta i piedi verso di te in modo che si trovino sotto alle ginocchia. Tieni le ginocchia piegate e spingi a terra i talloni per sollevare le anche. Prova a variare la posizione dei piedi per trovare l’angolazione giusta per allenare bene i glutei. Per intensificare il lavoro sui glutei laterali è possibile usare una banda elastica attorno alle ginocchia. Una variante è la Single Leg Hip Thrust, nella quale alla fine viene sollevato un solo piede da terra. Spingi i talloni a terra e fai leva sulle anche per sollevarti. Ripetere con l'atra gamba.

Frog Bump

Di questo esercizio fare almeno 20 ripetizioni (se ovviamente non si prova dolore). Sdraiarsi sulla schiena con le ginocchia piegate e rivolte verso l’esterno e le piante dei piedi che si toccano. In questa posizione bisogna contrarre i glutei in modo da sollevare le anche fino a formare una linea retta dal collo alle ginocchia. Per intensificare l'esercizio, premere i talloni l’uno contro l’altro mentre sollevi le anche o avvicinare i piedi ai glutei.