5 esercizi efficaci contro la cellulite da fare a casa

La cellulite è un problema che affligge un po' tutti e liberarsene sembra un'impresa impossibile. In realtà con costanza e impegno si può eliminare, basta praticare gli esercizi giusti. Ci siamo fatti suggerire cinque pratiche da realizzare a casa da Alessandra Allegretta e Tommaso Pivetti , terapisti di Atfisioterapia di Seguro-Settimo Milanese. Per eliminare la “pelle a buccia d’arancia” è possibile seguire questo circuito, tenendo presente che ogni esercizio va eseguito 10 volte per due o tre serie in base al grado di allenamento della persona. Durante gli esercizi non si deve sentire dolore ma una sensazione di affaticamento muscolare.

Squat

Squat classico: si esegue in piedi, con gambe divaricate alla larghezza del bacino e le punte dei piedi rivolte leggermente verso l’esterno. Prima di cominciare assicurati che la schiena sia diritta, che le spalle non siano in tensione e che le scapole siano avvicinate tra loro. Mantenendo l’addome contratto, scendi verso il basso piegando le ginocchia fino ad accucciarti e poi risali, effettuando una contrazione di entrambi i glutei alla fine del movimento. Il peso va mantenuto sui talloni soprattutto in risalita per evitare spiacevoli dolori all’altezza della rotula. Inoltre in fase di discesa le ginocchia non devono superare la punta dei piedi e non devono convergere verso l’interno. Mezzo squat: si differenzia per la fase di discesa dallo squat classico. Infatti, per questa variante, è opportuno che le gambe siano piegate solo leggermente, senza arrivare in accucciata. Per essere sicuri di eseguirlo correttamente, posizionate dietro di voi una sedia: l’intenzione è quindi di scendere a sedersi senza arrivare però al contatto con la sedia stessa. Da qui, mezzo squat.

Cammino del granchio

La posizione di partenza è in piedi con gambe divaricate all’altezza dei fianchi e addome contratto. Piego leggermente le ginocchia (come se volessi fare un mezzo-squat) e appoggio le mani sui fianchi. Eseguo 5 passi verso destra tenendo la posizione sopra descritta e successivamente verso sinistra. Per intensificare l’esercizio posso utilizzare un elastico da posizionare all’altezza delle ginocchia.