Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 dicembre

ARIETE I movimenti celesti sono favorevoli, consentendo di farvi esprimere al meglio la vostra personalità. I pianeti della seduzione vi favoriscono, soprattutto se fate il compleanno ad aprile. Il Sole e Mercurio vi donano slancio verso la conquista, stimolando la voglia di avventura e di varietà nei desideri sentimentali. Il vostro impegno nel lavoro viene apprezzato, con Marte che vi sostiene soprattutto sul fronte lavorativo. I vostri superiori stanno pensando a come premiarvi e farvi avanzare, soprattutto se siete nati nella prima decade.

TORO Il pianeta Venere vi regala alti e bassi emotivi, che sarà importante gestire con attenzione e sensibilità per mantenere l’equilibrio. Le vostre performance erotiche si rivelano particolarmente gratificanti, in special modo per chi festeggia il compleanno tra il 13 e il 18 di maggio. Cercate di tenere a bada gelosie eccessive, che potrebbero compromettere l’armonia di coppia. Vi attende un meritato successo, frutto del vostro impegno e della vostra competenza, che non passa inosservata.

GEMELLI Oggi è consigliabile dedicare del tempo al riposo e al relax per evitare stress eccessivo. Mantenete l'equilibrio emotivo con il partner, cercando di evitare contrasti sul piano mentale. Raggiungete un accordo su questioni familiari per evitare tensioni. Avrete opportunità di crescita professionale grazie a Urano. Troverete soluzioni innovative soprattutto se nati nella terza decade.

CANCRO La Luna, pianeta guida del vostro segno, trasmette energia positiva nella sfera emotiva e pratica. Periodo favorevole per i sentimenti, con le influenze di Luna e Nettuno a favorire la partecipazione emotiva e la flessibilità nelle relazioni. Possibilità di adattamento alle esigenze del partner, specialmente per chi è nato nell'ultima decade. Raccogliete i frutti di un duro lavoro passato, con successi che si riflettono anche sul versante economico grazie all'ausilio di vari pianeti favorevoli.

LEONE Venere influenza l'armonia psicofisica, richiedendo comprensione familiare e capacità di adattamento. Plutone e Urano possono creare interferenze nella coppia, specialmente per coloro nati nella prima e terza decade. Trovare una soluzione pratica per questioni familiari è importante per mantenere l'equilibrio con il partner. La Luna nel segno vi accompagna nel campo professionale, facilitando il trattamento degli altri con affabilità e senso pratico. Attenzione alle spese e alla gestione del denaro.

VERGINE Oggi i transiti planetari sono particolarmente favorevoli grazie all’influenza di Luna, Urano e Marte, che promuovono un clima di armonia familiare e mettono in luce le vostre abilità organizzative. Questo è un momento di grande intesa, che però richiede capacità di adattamento e rispetto per lo spazio e i bisogni del partner. Siete in una fase di attesa, ma non mancheranno possibili svolte imminenti, specialmente per chi è nato nella prima decade del segno.

BILANCIA Il panorama astrologico di oggi è particolarmente favorevole, con una forte energia positiva che vi permette di condividere momenti felici e appaganti. Grazie alla vostra lucida razionalità, riuscirete a organizzare una cena con grande successo, dimostrando saggezza e buon senso, che si riflettono positivamente anche nella vostra vita di coppia. Il vostro talento brilla intensamente, specialmente per chi è nato tra il 23 e il 29 settembre, con Marte che vi offre un valido supporto e vi spinge a dare il meglio di voi stessi.

SCORPIONE In amore, questo è il momento ideale per dichiarare i propri sentimenti e, per i single, lasciarsi andare a successi erotici particolarmente gratificanti. Sul piano lavorativo, nuovi e stimolanti progetti stanno per aprirsi all’orizzonte, soprattutto per chi è nato tra il 27 ottobre e il 4 novembre; tuttavia, non sottovalutate l’importanza di chiedere consigli per fare le scelte migliori. Per quanto riguarda il denaro, è meglio evitare il gioco d’azzardo in questa fase e attendere con pazienza, poiché presto la fortuna potrebbe volgere a vostro favore.

SAGITTARIO Il giorno porta qualche ostacolo, ma anche opportunità da non sottovalutare. Le influenze planetarie sono miste, con Mercurio e la Luna favorevoli ma Nettuno e Giove contro. Mercurio e la Luna vi sostengono nella conquista amorosa, approfittate di questo periodo di chiarezza mentale per fare la mossa giusta. I nati a dicembre possono godere di particolari benefici. La combinazione positiva di Luna e Venere vi garantisce successo nel lavoro. Svolgete il vostro compito con dedizione e sarà ricompensato.

CAPRICORNO Vi aspetta una giornata positiva grazie a Saturno, Urano e Nettuno che vi offrono lucidità e intuito. Venere, Plutone e Mercurio vi spronano ad agire e a cercare di conquistare il vostro partner ideale, specialmente se siete nati a gennaio. Grazie al sostegno di Saturno, potrete completare i vostri compiti in anticipo e lavorare in armonia con i vostri colleghi.

ACQUARIO Oggi il transito di Marte può portare qualche piccolo ostacolo. Mercurio porta novità nel campo erotico-affettivo. Se siete nati tra il 3 e il 12 febbraio, potreste avere una rotazione di partner felice. Giocate con seduzione, desiderio e complicità. Una responsabilità importante potrebbe arrivare oggi in ufficio. Siete capaci di gestirla, evitate di dubitare delle vostre capacità.

PESCI Alcuni pianeti governatori del vostro segno transitano in ottima posizione, portando un'energia positiva grazie all’appoggio anche di Saturno e Urano. Saturno vi aiuta a razionalizzare i vostri sogni ad occhi aperti e vi regala momenti di maggiore libertà emotiva. I vostri superiori sono soddisfatti e vi dimostrano apprezzamento con concrete manifestazioni di miglioramento, come aumenti di stipendio e scatti di carriera.