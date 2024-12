Con le feste di Natale sarà boom di bottiglie stappate

Saranno quasi 100 milioni le bottiglie che verranno aperte durante le feste di fine anno. E negli Stati Uniti gli spumanti italiani superano quelli francesi non solo a volume, ma per la prima volta anche a valore. In Italia una delle eccellenze è la cantina privata Toso. Azienda piemontese tra i principali produttori di Moscato e Asti