L'ex casa di Fedez e Chiara Ferragni affittata dal calciatore Thuram

L'imprenditrice digitale, il rapper e i due figli piccoli della coppia hanno vissuto qui fino a novembre, per trasferirsi poi in un altro maxi-appartamento della zona. Composto da quattro camere da letto, quattro bagni e tre posti auto, per un totale di 447 mq, rappresenta “uno degli appartamenti più suggestivi di Milano”. Ecco quanto serve, al mese, per affittarlo