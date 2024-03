Fedez, nuova vita da single e appartamento in zona Castello Sforzesco

Il rapper, che in questi giorni ha registrato la sua ultima puntata di Muschio Selvaggio, ha trovato un nuovo posto dove abitare in maniera stabile in centro a Milano, dove conta di stare il più possibile con Leone e Vittoria. Tra uno scatolone e l'altro, sui social spunta una nuovissima auto di lusso che, però, sembra più un regalo per suo padre Franco Lucia

Dopo un paio di trasferimenti, prima a Rozzano e poi in un alloggio temporaneo trovato su Airbnb, sembra che la ricerca di Fedez di una nuova dimora da cui ripartire dopo la separazione da Chiara Ferragni, si sia conclusa in centro a Milano, non lontano dal Castello Sforzesco, in un appartamento che, probabilmente, il rapper avrebbe acquistato.

Le brevi permanenze in appartamenti in affitto sarebbero state solo una parentesi per l'artista che, nelle ultime settimane, è stato impegnato nel cercare un nuovo nido dove accogliere i suoi due bambini che continuano a stare con la madre nel quartiere CityLife ma che, così, non vivrebbero troppo lontano da lui.

Mentre Chiara Ferragni è a Dubai con la sua famiglia e i due figli, Fedez si è mostrato online preso dal trasloco e tra le Stories, tra una foto degli scatoloni e l'altra, spuntano anche delle richieste di aiuto ai follower sul nuovo arredamento con cui decorare la casa. Tra gli spunti, c'è anche un grande letto a forma di mostro gigante e sofficissimo, un'idea che potrebbe stuzzicare la fantasia del piccolo Leone.



Fedez, nuova casa e nuova auto

Le ultime settimane di Fedez sono state colme di impegni, qualcuno professionale, molti di natura privata e personale.

Dopo aver lasciato la casa nella quale si era trasferito con la moglie e i figli a CityLife poco prima della fine del 2023, il rapper si è messo in fretta alla ricerca di un nuovo spazio abitativo dal quale ricominciare.

La ripartenza dell'artista passa per una nuova casa e nuovi orizzonti professionali da esplorare, specie adesso che si è conclusa l'avventura al microfono di Muschio Selvaggio, podcast che ha co-condotto insieme a Luis Sal dal 2020 e più recentemente con Mr. Marra.

In questo momento il trentaquattrenne sembra intenzionato a dedicarsi agli affetti e alla famiglia. Nelle sue Stories, con lui, c'è spesso il padre Franco Lucia, al quale mostra il suo ultimissimo acquisto, una Ferrari Roma Spider, la prima - sottolinea - consegnata in Italia, un modello azzurro metallizzato col tetto in tela, un veicolo ultra lussuoso che suo padre (il vero destinatario di questo auto-regalo, precisa) si affretta a mettere in moto.

Queste le nuove distrazioni del cantante in attesa del ritorno dei suoi bambini dalla vacanza a Dubai che Chiara Ferragni ha organizzato con le sorelle e la madre. L'imprenditrice era stata sulle stesse spiagge la scorsa primavera con tutta la sua famiglia, Fedez compreso. Per la coppia questa sarà la prima Pasqua da separati. leggi anche Fedez pubblica una vecchia canzone: "Rivoglio indietro la mia vita"

Il nuovo appartamento tutto da arredare Fedez ha mostrato ai suoi follower su Instagram gli spazi, ampi ma ancora vuoti, della sua nuova casa, un appartamento che si estende su una superficie di quasi quattrocento metri quadri.

L'appartamento ha un grande salone che ha quattro grandi aperture, probabilmente tutte riconducibili a un unico balcone.

La casa ha il parquet in legno e necessita di arredamento come il rapper stesso ha sottolineato nelle Stories in cui non smette di comunicare con i suoi fan in tono scherzoso e autoironico.

Molto divertente la foto di uno sgabello su cui il cantante ha sistemato un cumulo di abiti che diventa lo spunto per rimpiangere la cabina armadio su misura che lui e Chiara Ferragni si sono fatti realizzare nell'appartamento di CityLife. Proprio quella cabina armadio, tanto enorme da sembrare un reparto di un grande magazzino, era stata oggetto di un video del rapper in cui lui, ancora una volta, scherzava sul fatto che fosse così grande da poterla attraversare di corsa. leggi anche Chiara Ferragni: “Basta fingere che vada sempre tutto bene"