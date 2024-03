Fedez pubblica una sua vecchia canzone: Rivoglio indietro la mia vita

Il rapper condivide sul suo profilo alcune frasi di una sua canzone del 2013: “Per quanto il tempo può rimarginare una ferita io non sono ancora morto”

"Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita". Fedez pubblica su Instagram il testo della canzone Sembra semplice, composta insieme a J-Ax nel 2013, e subito, viste le parole e visto il complicato momento che sta affrontando con la moglie Chiara Ferragni , qualcuno ha pensato a un messaggio cifrato per l'influencer. approfondimento Codacons, scuse a Fedez: “Non volevamo accusarlo di evasione fiscale”

Chiara Ferragni: "È un periodo di crisi" A Che Tempo che fa la scorsa domenica era stata sua moglie Chiara Ferragni a parlare esplicitamente della crisi in corso: "Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro non ci si sente più. È un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po' più forte", ha detto chiarendo che "adesso la priorità per entrambi sono i figli". Da un paio di settimane Fedez ha lasciato l’attico di CityLife, trasferendosi per ora altrove, con frequenti visite a Rozzano, dove abitano i suoi genitori e dove il rapper è cresciuto. approfondimento Chiara Ferragni da Fazio: "Con Fedez periodo di crisi ma ci sentiamo"

Sembra semplice, il testo della canzone Vita d’artisti: bere birra e sentirsi protagonisti E passare metà del tempo a far finta di divertirsi Nascondo gli occhi tristi, come se ci riuscissi A parlare con se stessi non c’è poi molto da dirsi I cattivi mi stan sul cazzo, ma i buoni mi fanno schifo Sono ancora indeciso per chi non fare il tifo Meglio la bocca cucita o le mani legate O un fiume di parole che sfocia in un mare di stronzate Quanti baci falsi, e quante mani che si stringono Ma in questo ambiente viscido gli amici non esistono Per quanto può esser bello stare sotto i riflettori Quelle luci non ti seguono una volta che sei fuori Musica per bambini col vizio di essere annoiati È tanto facile stupirli quanto essere ingannati La musica è riassunta in una maglia con la scritta “Ancora non capite, vi stanno vendendo l’aria fritta” Vado alla cassa e chiedo quant’è il prezzo del successo E a saperlo prima forse avrei già smesso Non c’è niente da capire, non c’è niente da spartire Il successo a volte toglie il privilegio di soffrire “Finisce sempre bene, altrimenti non è finita” Me l’hanno sempre detto, ma io non ci credo mica Per quanto il tempo può rimarginare una ferita Io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita Non è mai stato semplice per me Ma a volte tutto torna come se Ci fosse una ragione giusta a tutto questo odio che ho Quello che sembra semplice per te Diventa complicato come se Non ci fosse una spiegazione giusta a tutto l’odio che ho (che ho) Un’occasione da sprecare è quello che voglio per me Siamo solo noi che ci cambiamo i nomi come i supereroi E per nascondersi in mezzo agli avvoltoi Con le maschere da buoni in paesoni travestiti da metropoli Abbiamo segreti così privati poi confessati a baristi e strippers Vita d’artisti tra crisi e dischi, tra rischi e dissing, tra whisky e Twitter Abbiamo critiche sul sito, vai in tele (fai schifo), vai bene (venduto), vai male (fallito) Il successo non è quando ti dicono “mito” È quando ti iniziano a odiare che sai d’avere colpito Abbiamo la paranoia di floppare, qualche sostanza che ci fa calmare Abbiamo il cellulare spento e un vuoto dentro che solo un applauso ci potrà colmare E da un inchiostro nero come la paura Tracciamo queste lettere e il nostro destino Che tanto scrivere per vendere è peggio della censura È come mettere un preservativo sulla biro E quindi senza filtro, come da ragazzino Senza cognizione di causa e motivo Ribelle senza pausa, ogni verso un affronto Solo io e la mia penna contro il resto del mondo Non è mai stato semplice per me Ma a volte tutto torna come se Ci fosse una ragione giusta a tutto questo odio che ho Quello che sembra semplice per te Diventa complicato come se Non ci fosse una spiegazione giusta a tutto l’odio che ho (che ho)