Squid Game, Cate Blanchett sul suo cameo: "L'incarico più misterioso"

L’attrice Cate Blanchett ha finalmente svelato i dettagli sulla sua sorprendente apparizione nell’episodio conclusivo dell’ultima stagione di Squid Game, un cameo rimasto sotto stretto riserbo fino al debutto. Un momento che ha lasciato i fan a bocca aperta e che, secondo molti, potrebbe aprire la strada a un nuovo spin-off della serie di successo globale. Dopo essere diventato il titolo più visto nella storia di Netflix, il dramma distopico sudcoreano ha chiuso la sua corsa questa estate, portando a compimento il racconto di un letale torneo in cui i concorrenti si sfidano fino alla morte. Con la sua estetica ormai iconica - tute verdi e rosa, e giochi dall’aspetto innocente ma letali - Squid Game è entrato nel linguaggio e nell’immaginario collettivo. Tra le sorprese più eclatanti della stagione finale, spicca l’ingresso di Blanchett, 56 anni, nella scena conclusiva. Qui interpreta una reclutatrice del Gioco con base a Los Angeles, avvistata dal Front Man, interpretato da Lee Byung-hun, mentre percorre in auto la città. Il suo personaggio, elegante in completo e con i capelli tirati all’indietro, è impegnato in un vicolo a giocare a ddakji con un senzatetto, in una sequenza che riecheggia l’incontro iniziale tra il venditore interpretato da Gong Yoo e Gi-hun (Lee Jung-jae) nella prima stagione.

Un invito "inaspettato" e un set blindatissimo Parlando con il magazine statunitense Variety, Blanchett ha rivelato che la proposta di partecipare alla serie "è arrivata dal nulla", spingendola ad accettare di girare quella scena top secret. Le riprese, effettuate proprio a Los Angeles, sono state organizzate con il massimo della discrezione: "Poiché è una serie di culto e stavano girando a Los Angeles, tutti erano informati solo sullo stretto necessario" ha spiegato l'attrice. L'interpretazione ha avuto anche un tocco personale: Blanchett non ha effettuato alcuna prova costumi per il ruolo senza nome, preferendo indossare il proprio completo. Per prepararsi, ha dovuto imparare velocemente le regole del ddakji: "Ho dovuto esercitarmi e allenarmi più volte" ha raccontato. "Sapevo che ci sarebbero stati quattro o cinque set-up diversi, conoscevo ciò che serviva per ogni inquadratura e poi mi sono state consegnate le pagine di copione. È stato uno dei lavori più misteriosi che abbia mai fatto".

La conclusione di una storia in tre atti Secondo la critica televisiva Sabrina Barr di Metro, la stagione finale di Squid Game si avvicina alla perfezione. Pur non avendo pianificato in origine tre stagioni, il creatore Hwang Dong-hyuk ha chiuso il percorso del Giocatore 456, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), in maniera coerente e fluida, come se il progetto fosse sempre stato pensato come una trilogia. Non mancano, però, alcune riserve: per Barr, la presenza dei VIP risulta eccessiva e distraente, nonostante la loro funzione narrativa di mostrare per chi venga organizzato il Gioco. Tuttavia, le scene finali della stagione sono riuscite a provocarle "la più positiva delle reazioni a bocca aperta".

Un futuro spin-off all'orizzonte? Il cameo di Blanchett non è stato soltanto un momento memorabile per i fan, ma anche un indizio narrativo di peso: la scena sembra infatti confermare l'esistenza di una versione internazionale del Gioco. Un dettaglio che molti hanno interpretato come il preludio a una nuova serie derivata. Interrogata in merito, l'attrice non ha smentito questa possibilità, lasciando aperta la porta a ulteriori sviluppi nell'universo di Squid Game.