Gli auguri di Stash a Giulia Belmonte: "Da quando ci sei sono felice"

"Oggi compi 30 anni, amore mio, un tragurdo importante", ha scritto Stash su Instagram, postando la foto di un bacio con Giulia Belmonte . "Vorrei poter spiegare con le parole cosa provo al mattino quando ti vedo nel letto accanto a me. Quando ti vedo a casa insieme alle bimbe. Quando siamo in giro e ti stringo la mano un po’ più forte per avere la certezza che 'è tutto vero'. Se solo io potessi farti entrare nella mia testa per qualche secondo… farti fare un viaggio dentro di me… capiresti perché da quando sei nella mia vita io sono FELICE ! Sei il senso di tutto questo. La mia vita. Buon compleanno, amore mio!".

La storia d'amore tra Stash e Giulia Belmonte

Stash e Giulia Belmonte si sono conosciuti nel 2017, ma la loro relazione è diventata nota al grande pubblico solo nel 2019, quando l'hanno ufficializzata. Giulia, nata il 13 agosto 1995 in provincia di Pescara, è una giornalista, influencer e conduttrice televisiva. Finalista a Miss Italia nel 2013, ha poi lavorato in vari programmi televisivi e ha collaborato come inviata per Telenova. Il loro rapporto ha preso velocemente una piega importante: nel dicembre 2020 è nata la loro prima figlia, Grace, evento che Stash ha annunciato con profonda emozione su Instagram, definendolo “la cosa più bella del mondo". Due anni dopo, il 14 agosto 2022, è venuta alla luce la seconda figlia, Imagine. Nel corso di alcune interviste a Verissimo, Stash ha spesso descritto Giulia come “un miracolo”, ringraziandola per avergli cambiato la vita: “C’è un prima e un dopo di lei”, ha dichiarato. Giulia, da parte sua, ha definito la famiglia che hanno costruito come completa e appagante: “Quando guardo Stash e le nostre figlie, capisco che non mi manca nulla”.