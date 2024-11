Stash dei The Kolors derubato a Milano: cosa è successo

Si è concluso bene, col ritrovamento del bottino , il caso di furto di cui è stato vittima Stash , il cantante dei The Kolors . Il trentacinquenne aveva subito una rapina a Milano lo scorso giovedì 14 novembre mentre si trovava in centro per alcune commissioni. Con una scusa, gli era stato sottratto uno zaino che conteneva quattro orologi di valore e un pc portatile sul quale conservava i file contenenti la nuova musica della sua band. Dopo alcuni giorni e l'intervento della polizia di Milano , i colpevoli sono stati individuati e la refurtiva è stata recuperata. Dopo il felice epilogo, il cantante ha ringraziato le autorità su Instagram ed ha invitato i fan a denunciare immediatamente i casi di furto poiché la tempestività è un elemento cruciale per il buon esito delle indagini.

Le ricerche e il recupero del bottino in tempi record

Il furto ai danni di Stash è avvenuto con uno stratagemma che ha distratto il cantante dallo zaino nel quale stava infilato quattro orologi di valore da depositare in banca. Il cantante è stato indotto a scendere dal suo SUV con un pretesto: i malviventi gli avevano detto che c'era un gatto sotto la sua auto parcheggiata.

Immediatamente il cantante ha avuto la prontezza di scattare una foto del veicolo dei ladri in fuga che è stata preziosa nel concludere le indagini nel giro di due giorni.

La polizia di Milano, subito allertata dell'accaduto, ha avviato le ricerche e i ladri sono stati raggiunti nel loro covo dove è stato recuperato il bottino. Il cantante martedì 19 novembre ha raccontato l'accaduto su Instagram in una Story pubblicata sul profilo dei The Kolors. Nel racconto Stash, al secolo Antonio Fiordispino, ha ammesso di aver vissuto un vero incubo ma di essere stato fortunato poiché al momento del furto con lui non c'erano le sue due figlie. Le bambine avrebbero potuto vivere un trauma, ha scritto il cantante. L'intervento della Polizia di Milano - che ha svolto le indagini in tempi record, ha precisato Stash – ha reso meno pesanti i giorni successivi alla rapina in cui è stato preda dello sconforto, vista anche la perdita del portatile dove c'era la nuova musica registrata per i The Kolors. Solo quando la vicenda si è conclusa, il cantante ha tirato un sospiro di sollievo ed ha reso pubblico l'accaduto ringraziando le forze dell'ordine che hanno individuato i responsabili restituendo lo zaino e il suo contenuto al legittimo proprietario.