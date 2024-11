Uk, ladri entrano nella tenuta di Windsor e rubano due mezzi

Due ladri mascherati hanno fatto un'irruzione notturna il mese scorso nell'ampia tenuta del castello di Windsor e rubato due veicoli per uso agricolo senza essere scoperti dalla polizia. Lo riporta in prima pagina il Sun, secondo cui re Carlo e la regina Camilla si trovavano altrove mentre William e Kate coi tre figli dormivano nella loro residenza, l'Adelaide Cottage, durante il furto. Stando al tabloid i ladri hanno usato un camion rubato per sfondare uno degli accessi della tenuta, quello di Shaw Farm, a quell'ora non presidiato dalla polizia, e sono poi scappati a bordo di un pick-up e di un quad depositati in un fabbricato vicino.