Uk, la Regina Camilla ha un'infezione toracica

Camilla avrebbe dovuto partecipare giovedì alla cerimonia del Field of Remembrance all'abbazia di Westminster, il giardino in memoria dei morti inglesi della prima guerra mondiale. Sarà sostituita dalla duchessa di Gloucester. Annullato anche un ricevimento a Buckingham Palace per atleti olimpici e paralimpici.

Le condizioni e i mesi difficili

La consorte di Carlo III negli ultimi mesi ha superato diverse sfide che hanno gravato sulla sua salute. Innanzitutto è reduce da un impegnativo tour di 11 giorni in Australia e alle Isole Samoa, con una sosta sulla via del ritorno in India per riposarsi in una spa, arrivato dopo la diagnosi di cancro a inizio anno per il re. Per lei sono stati mesi difficili, soprattutto nel periodo in cui è stata l'unica dei reali anziani in attività.

Tuttavia le condizioni di Camilla non destano troppe preoccupazioni e il palazzo si augura che possa prendere parte insieme al sovrano alla commemorazione di domenica del Remembrance Sunday, dove vengono ricordati i caduti al Cenotafio di Londra.