La giornata era in origine chiamata Armistice Day, per celebrare gli accordi di pace del 1918. In seguito venne dato alla cerimonia un significato più ampio. Come spiega la Bbc, l'intenzione iniziale era commemorare le enormi perdite subite dopo la Prima guerra mondiale. Oggi invece la ricorrenza viene utilizzata per ricordare tutte le persone che sono morte in tutte le guerre da allora. Questo include la Seconda guerra mondiale, la Guerra delle Falkland - di cui nel 2022 ricorre il 40° anniversario - e i più recenti conflitti in Iraq e Afghanistan