Camion in fiamme sulla A1, chiuso raccordo Direttissima verso Bologna

Il raccordo autostradale per la Direttissima della A1 Milano-Napoli è chiuso in direzione di Bologna, a partire da Barberino di Mugello (Firenze), per lavori di ripristino a causa di un incidente. Nella notte, infatti, un autoarticolato che trasportava collettame vario ha preso fuoco. Aspi segnala attualmente una coda di 6 km sulla A1 tra Calenzano ed il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna. Proprio per questo motivo, in alternativa, consiglia, a chi è diretto verso Bologna, di percorrere la A1 Panoramica. L'uscita di Barberino di Mugello per le provenienze da Firenze, viene segnalato ulteriormente, è regolarmente utilizzabile. In alternativa alla chiusura dell'entrata di Barberino di Mugello, verso Bologna, il consiglio è quello di entrare sulla Direttissima a Firenzuola.

L'incendio

A seguito dell'incendio al camion sono intervenuti i vigili del fuoco gia a partire dalle 2 della notte: sul posto è arrivata una squadra e due botti inviate dai distaccamenti di Fi-Ovest e da Calenzano. La circolazione, nei frangenti di primo soccorso e di spegnimento del rogo, è stata bloccata. Sul posto sono intervenute anche la polizia stradale e il personale della Società Autostrade. Sempre la notte scorsa, alle 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'A1 in provincia di Arezzo, per l'incendio degli pneumatici del rimorchio di un camion in carreggiata nord.