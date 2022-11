Gb, Re Carlo III avrebbe negato incarichi reali al principe Andrea

Triste, sorpreso e, addirittura, in lacrime. Questo lo stato d’animo in cui sarebbe piombato il principe Andrea nell'apprendere da Carlo , quando ancora era principe di Galles e poco prima della scomparsa di Elisabetta II , che non sarebbe più tornato ad assumere veri e propri incarichi di rappresentanza reale. Lo ha riportato il “ Mail on Sunday ”.

Le rivelazioni del tabloid britannico

Il tabloid britannico, citando alcune fonti, ha anche rivelato come il 62enne Andrea, terzogenito della matriarca di casa Windsor travolto dal coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein, sperasse ancora che il suo attuale “isolamento” reale sarebbe stato solo a tempo. E che, una volta salito Carlo al trono del Regno, sarebbe potuto tornare ad assumere un ruolo ufficiale nell'ambito della famiglia reale. In realtà, come detto, non sarebbe così. Sempre secondo il domenicale, infatti, sarebbe avvenuto un incontro privato fra i fratelli, nella tenuta di Carlo a Birkhall in Scozia, pochi giorni prima della morte di Elisabetta II. Qui si sarebbe verificato un duro faccia a faccia in cui proprio Carlo avrebbe comunicato le sue intenzioni al duca di York, facendolo piombare in uno stato di “shock” e “depressione”, come sottolineato dal tabloid.