Re Carlo III mette in vendita 12 cavalli appartenuti alla Regina

Re Carlo III ha deciso di vendere parte degli esemplari della scuderia della regina Elisabetta. Numerosi sceicchi e membri di famiglie reali arabe sarebbero interessati all'acquisto. Una fonte di Buckigham Palace riferisce: "Il re manterrà la tradizione della presenza della monarchia nelle corse, ma non ha la stessa passione della madre per questo sport”. A riportarlo è il giornale britannico Sunday Mail.

La regina – ha sottolineato il tabloid inglese - ha avuto quest'anno, in gara 37 cavalli e il figlio ne sta vendendo quasi un terzo. Gli amati cavalli della defunta monarca le avevano fruttato (nell'arco della sua vita) quasi 10 milioni di sterline di premi vinti. I cavalli verranno messi all'asta da Tattersalls a Newmarket, cittadina vicina a Cambridge considerata la capitale delle corse in Inghilterra.

Non solo "Garden Parties"

leggi anche

A Buckingham Palace arrivano i jack russell di Carlo e Camilla

Ma sembra ci siano altri cambiamenti in vista, citati dalla stampa inglese. Pare che il sovrano abbia intenzione di aprire il palazzo ai sudditi in varie occasioni durante l'anno e non soltanto per i "Garden Parties" a inizio estate, giorni in cui alcune persone vengono invitate a prendere il tè sotto un tendone con la Regina.