Per il decimo anniversario del programma benefico Coach Core, a sostegno dello sport per le persone che vivono in condizioni difficili, i principi del Galles William e Kate si sono recati in visita presso la Copperbox Arena di Stratford, Londra, sede nel 2012 dei giochi olimpici. Amanti dello sport a tutti i livelli, i coniugi si sono messi alla prova con la boxe, con le bocce e non solo