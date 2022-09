2/16 ©Ansa

Artista e fumatrice accanita a 82 anni, con i capelli bianchi raccolti in una crocchia e acclamata per aver unificato e modernizzato la monarchia danese nei suoi 50 anni sul trono, aveva annunciato alcuni giorni fa di voler ridimensionare i festeggiamenti per il giubileo d'oro previsti per questo fine settimana dopo un rinvio causa Covid in segno di lutto. Le celebrazioni avrebbero infatti dovuto tenersi in gennaio

