Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 marzo: la rassegna stampa

La questione dei dazi Usa, con le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che li ha definiti "inaccettabili", e il problema dei salari in Italia, che risultano i più bassi tra tutti i Paesi del G20, sono le principali notizie presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Spazio anche ai colloqui a Riad tra la delegazione statunitense e quella russa per discutere di una possibile tregua in Ucraina. Infine, il processo a Parigi di Gérard Depardieu, accusato di violenza sessuale