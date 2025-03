Maltempo, domani prevista allerta meteo arancione in tre regioni

Marche e Abruzzo le altre due regioni osservate speciali, ma solo in alcuni settori. Allerta gialla, invece, in Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia

Peggioramento delle condizioni meteorologiche in vista nelle prossime ore sulla gran parte della penisola. Dalla notte di oggi temporali sono attesi su Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Prevista per domani da parte della Pretezione civile allerta arancione in Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Gialla, invece, in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Scuole chiuse a Catanzaro e Lamezia

A destare le maggiori preoccupazioni è la Calabria, dove I fenomeni "saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento".

Alla luce dell'allerta, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. L'ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. A Lamezia Terme il Comune ha sottolineato che le condizioni meteorologiche in peggioramento potrebbero causare gravi disagi alla circolazione stradale e pedonale, oltre a rappresentare un rischio per la popolazione. Per questo motivo, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, compresi gli asili nido