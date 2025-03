Allerta meteo in Calabria, domani scuole chiuse in diversi comuni

Le ordinanze

Firmate le ordinanze che sospendono per domani le attività didattiche a Catanzaro e a Lamezia Terme. Le amministrazioni locali hanno ritenuto necessario adottare misure preventive per tutelare l’incolumità pubblica. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici "di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche". Il primo cittadino raccomanda, inoltre, "massima attenzione e prudenza negli spostamenti".

A Lamezia Terme il Comune ha sottolineato che le condizioni meteorologiche in peggioramento potrebbero causare gravi disagi alla circolazione stradale e pedonale, oltre a rappresentare un rischio per la popolazione. Per questo motivo, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole compresi gli asili nido e il plesso dell’Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino situato temporaneamente a Gizzeria Lido.

Anche altri comuni della provincia di Catanzaro, come Girifalco, Sorbo San Basile, Zagarise, Borgia, Sersale, Pentone, Simeri Crichi, Albi, Falerna, Squillace, Gimigliano, Botricello, Taverna, San Vito Satriano, Cropani, Caraffa, Gizzeria, San Floro, Chiaravalle, Montepaone e Cortale, hanno adottato provvedimenti simili. In provincia di Crotone, invece, le scuole resteranno chiuse a Cerenzia.