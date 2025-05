Addio a Marco Causi, il politico ed economista aveva 68 anni

È morto per un infarto il noto politico ed economista palermitano Marco Causi. Classe 1956, si è laureato in Scienze statistiche e demografiche alla Sapienza di Roma, per poi ricoprire il ruolo di professore universitario presso l’Università Roma Tre, dove insegnava nella Facoltà di Economia. Dopo diverse collaborazioni con la commissione europea e la presidenza del Consiglio, dal 2001 al 2008 è stato eletto Assessore alle Politiche Economiche, Finanziarie e di Bilancio nella giunta del Comune di Roma guidata dall’allora sindaco Walter Veltroni. Nel luglio 2015, nel terzo rimpasto dopo lo scoppio di Mafia Capitale, è stato nominato vicesindaco di Roma, con delega al Bilancio e al Personale da Ignazio Marino; incarico che ricoprirà per soli tre mesi, fino al 30 ottobre a causa delle dimissioni di Marino.