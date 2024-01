Strage di Erba, la storia di Olindo Romano e Rosa Bazzi

I due coniugi sono stati condannati all’ergastolo per i fatti dell'11 dicembre 2006, ma sul caso negli anni non sono mancati sviluppi. L’ultimo ha visto la Corte d'Appello di Brescia ammettere il ricorso della coppia. Udienza fissata per l'1 marzo: i giudici decideranno sull'istanza di revisione. Intanto i due sono in due strutture detentive diverse e avrebbero a disposizione due incontri al mese. Lui dice: "Spero di uscire e avere un futuro con Rosa"