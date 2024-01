Strage di Erba, Nazzi a Sky TG24: "Possibili errori nelle indagini"

Il giornalista, esperto di cronaca giudiziaria, è intervenuto a Timeline dopo la decisione della Corte d'Appello di ammettere il ricorso di Rosa e Olindo per la revisione del processo. "La giustizia e le investigazioni - spiega - sono fattori umani e gli errori purtroppo avvengono, in questo caso, sembra non siano stati seguiti i protocolli nella repertazione di un reperto di Dna di Valeria Cherubini trovato nell’auto di Olindo Romano"

Si terrà il 1° marzo l'udienza al termine della quale i giudici della Corte d'Appello di Brescia decideranno sull'istanza di revisione del processo per la strage di Erba, presentata dalle difese di Olindo Romano e Rosa Bazzi e dal sostituto pg di Milano. Per i legali della difesa "è una grande soddisfazione aver riaperto i giochi", dopo che la Corte ha ammesso il ricorso. "Possono cercare in tutti i modi, ma non troveranno mai un'altra verità" dice invece Giuseppe Castagna, che nella strage ha perso madre, sorella e nipotino.

Nazzi: "Giustizia e investigazioni sono fattori umani"

Sul tema, è intervenuto a Sky TG24 anche Stefano Nazzi, giornalista esperto di cronaca giudiziaria e autore del podcast Indagini de Il Post. "La giustizia e le investigazioni - dice Nazzi - sono fattori umani e gli errori purtroppo avvengono". "In questo caso - prosegue - uno dei punti che sottolinea la difesa è che non siano stati seguiti i protocolli nella repertazione di un reperto di Dna di Valeria Cherubini, una delle vittime, trovato nell’auto di Olindo Romano. Probabilmente i protocolli non furono seguiti e questi sono errori". "Le indagini - continua ancora Nazzi - sono cose complesse, articolate e lunghe e i protocolli devono essere seguiti rigidamente sennò c’è il rischio di contaminazione ed errori".