EDOARDO VII (1901-1910) – A prendere il posto della regina Vittoria fu suo figlio Albert, detto Bertie, noto anche come Edoardo VII, soprannominato “lo zio d’Europa” per i legami parentali che aveva con molte casate reali in giro per il Continente, come Germania e Russia. È l’inizio della casata Sassonia-Coburgo-Gotha, nota dal 1917 come Windsor