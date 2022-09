Carlo III è stato proclamato formalmente re negli appartamenti di St James. La cerimonia è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv. Il sovrano ha accettato l'atto di proclamazione ribadendo l'omaggio a sua madre e l'impegno di servire con lealtà - e seguendo "i consigli del Parlamento", da monarca costituzionale - il Paese, i territori della corona e i reami del Commonwealth. Urrà della gente presente, fanfare di trombe e salve di cannone sparate a Londra come in tutto il Regno Unito. L'Unione europea si congratula per l'ascesa al trono di Carlo III. I funerali di Stato della regina Elisabetta II si terranno il 19 settembre alle 11 di mattina (mezzogiorno in Italia) a Westminster Abbey. E' arrivato l'annuncio ufficiale da Buckingham Palace. Il feretro verrà portato oggi dal castello di Balmoral, dove è morta

l'8 settembre, al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Il viaggio di sei ore avverrà su un carro funebre che attraverserà le contee fino alla capitale della Scozia. Da lì, in aereo, martedì pomeriggio verrà portato a Londra, dove verrà esposto in precedenza per quattro giorni a partire dal 14 a Westminster Hall.