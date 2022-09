Morte Regina Elisabetta, il sito di Harry e Meghan in lutto

Il sito del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle è in lutto. Dal momento della notizia della morte della regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre, l'home page del sito ufficiale che i duchi di Sussex hanno creato per le loro nuove iniziative imprenditoriali in California è nera. "In amorevole memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II", si legge su sfondo scuro. Anche i collegamenti al nuovo podcast di Meghan sono scomparsi, così come i riferimenti agli sforzi filantropici della coppia e al loro accordo di produzione. Lo riferisce il Guardian. Velare il sito web è stata una decisione in linea con i protocolli reali, ma anche con il sentimento pubblico. (MORTE REGINA ELISABETTA II. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)