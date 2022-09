Regina Elisabetta, indiscrezioni tabloid sul testamento: Harry escluso

9/9 ©IPA/Fotogramma

In ballo, nell’eredità, ci sono anche i famosi 300 gioielli di proprietà personale della regina. Preziosi che le indiscrezioni di stampa dicono andranno solo alla moglie del principe William, Kate Middleton, e all'adorata pronipotina Charlotte. Di tutti quei rubini, diamanti, perle e ori, Lilibeth e Meghan non dovrebbero avere nulla. Il portavoce non ufficiale dei Sussex intanto ha confermato che Harry "rimarrà, ovviamente, nel Regno Unito durante questo periodo di lutto". Ma non si sa se Meghan resterà accanto al marito, e neppure se prenderà parte ai funerali