Edoardo entrò poi nella scuola ufficiali dei Royal Marines, che lasciò per dedicarsi al teatro e all'università. Alla fine degli anni Ottanta lavorò per due compagnie teatrali, la Andrew Lloyd Webber e la Really Useful Theatre Company, per le quali fu assistente di produzione per i musical Il fantasma dell'Opera, Starlight Express e Cats