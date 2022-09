Dopo la scomparsa della sovrana del Regno Unito, tra i video che circolano maggiormente sui social in Italia c'è quello del "rimprovero" di Elisabetta II all'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, risalente al 2009. L'ex premier disse a voce alta "Mister Obama!" al termine della "photo opportunity" con i leader del G20 a Buckingham Palace. La Regina si voltò allargando le braccia e disse: "Perché deve urlare?"

La vita della Regina Elisabetta, morta a 96 anni nel castello di Balmoral, è stata ricca di incontri internazionali ed episodi curiosi, immortalati dalle telecamere. Uno di questi risale al 2009 ed è tra i video che circolano maggiormente in rete in queste ore, in particolare sulle pagine italiane.

Si tratta del "rimprovero" della sovrana all'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per l'urlo "Mister Obama!" in occasione della "photo opportunity" a Buckingham Palace, scattata con tutti i leader del G20 presenti in quel momento, tra cui appunto anche l'ex presidente degli Stati Uniti (LO SPECIALE SULL'ADDIO A ELISABETTA II).