Elisabetta II: primo ministro giapponese: è una grande perdita

La scomparsa della Regina Elisabetta II rappresenta una

"grande perdita" per la comunità internazionale. Lo ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida, esprimendo il suo "profondo dolore". "La morte della Regina, che ha guidato il Regno Unito in tempi turbolenti nel mondo, e' una grande perdita non solo per il popolo britannico ma anche per la comunita' internazionale", ha dichiarato Kishida. Elisabetta II "ha regnato per 70 anni, il regno piu' lungo della storia, e ha svolto un ruolo estremamente importante per la pace e la stabilita' nel mondo", ha affermato ancora il leader giapponese, che ha sottolineato come la Regina abbia "contribuito notevolmente al rafforzamento delle relazioni tra Giappone e Regno Unito", ricordando la visita in Giappone nel 1975. "Il governo giapponese estende le sue sincere condoglianze alla monarchia, al governo e al popolo britannico".