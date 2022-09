9/9 ©Ansa

Da lunedì Carlo comincia un tour nel suo nuovo regno, visitando le “capitali” e incontrando i sudditi. Si recherà infatti a Edimburgo e visiterà Palace of Holyroodhouse, la residenza ufficiale in Scozia dei monarchi britannici, dove incontrerà la prima ministra,Nicola Sturgeon. Il giorno seguente, re Carlo dovrebbe recarsi a Belfast, in Irlanda del Nord, e infine in Galles

La regina Elisabetta è morta a 96 anni, Carlo è il nuovo re