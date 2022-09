Addio alla Regina, le ultime ore a Balmoral con i figli Carlo e Anna

Il trapasso della regina Elisabetta sarebbe stato rapidissimo. Secondo le indiscrezioni del Daily Mail, pare che solo due dei figli siano arrivati in tempo per un ultimo saluto. Carlo, che era a Windsor, è arrivato in elicottero e Anna, anche lei già in Scozia, è arrivata per stare vicino alla madre sul letto di morte. A loro si sarebbe unita, poco dopo, Camilla, che stava trascorrendo gli ultimi giorni d'estate poco distante, nella residenza di Birkhall e che è riuscita a unirsi al gruppo, insieme alla sua assistente personale, Angela Kelly, e al medico. Gli altri figli della regina, Andrea ed Edoardo, erano a Londra e non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo. I due eredi sarebbero arrivati - in aereo dal Berkshire ad Aberdeen e poi a Balmoral - con il principe William e la moglie del principe Edoardo, Sophie, la contessa di Wessex, amatissima dalla regina. Il gruppo familiare pare sia arrivato in Scozia alle 16:00, varcando i cancelli di Balmoral a bordo di una Range Rover guidata da William un’ora dopo.