Ucraina Russia, in Cina nave russa con armi nordcoreane per Mosca

Una nave cargo russa sanzionata dagli Stati Uniti e implicata nei trasferimenti di armi nordcoreane alla Russia è ormeggiata in Cina, secondo immagini satellitari ottenute dall'agenzia Reuters. Biden ha firmato il pacchetto di aiuti da 95 miliardi per Ucraina, Israele e Taiwan. A Kiev sono stati già inviati missili a lungo raggio Atacms, ma il Cremlino replica: "Non cambieranno il conflitto". Nuovo appello di papa Francesco: "Meglio negoziati che guerre senza fine". Putin in Cina a maggio