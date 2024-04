Polonia, Duda: "Pronti ospitare armi nucleari Nato". Ira di Mosca

La Polonia è pronta ad ospitare le armi nucleari Nato, se l'Alleanza decidesse di rinforzare ulteriormente il suo fianco orientale di fronte al dispiegamento degli armamenti della Russia nella vicina Kaliningrad e in Bielorussia. Lo ha affermato il presidente Andrzej Duda in un'intervista a un quotidiano locale 'Fakt', spiegando che "se i nostri alleati decidono di schierare armi nucleari nel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato, siamo pronti a farlo". La Polonia, membro della Nato e convinto sostenitore dell'Ucraina, infatti confina sia con l'exclave russa di Kaliningrad che con la Bielorussia, alleata di Mosca. (GUERRA UCRAINA RUSSIA. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).