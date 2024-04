Guerra Ucraina, oggi Senato Usa vota piano per aiuti a Kiev. LIVE

Il presidente ucraino Zelensky e quello americano Biden hanno concordato ieri sera in una telefonata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms da parte degli Usa all'Ucraina. Oggi al Senato americano il piano di aiuti per Kiev. Il presidente Duda afferma che la Polonia è "pronta" ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. La Russia ribatte che "adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale". Meloni riceve oggi il presidente tagiko Rahmonov.





